Orkestrasına sahip çıktı

Bülent Ersoy, sahte PCR testi nedeniyle KKTC'de mahsur kalan 21 kişilik orkestrasına ve ailelerine maddi yardımda bulundu. Sanatçı günlerdir Kıbrıs'ta kalan ekibi ve aileleriyle yakından ilgileniyor. Ersoy, orkestrasında yer alan müzisyenin doğum yapan eşini, özel bir hastaneye yatırdı ve tüm masraflarını karşıladığı öğrenildi. Sanatçının ekibinin PCR testleri sahte çıkmış ve 21 kişilik orkestrası, gözaltına alınmış ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.