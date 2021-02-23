Oksijen cihazına bağlandı

Geçen hafta koronavirüse yakalanıp, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan eski manken Deniz Akkaya, solunum yetmezliği sorunu yaşıyor. Virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyleyen Akkaya, oksijen üretme cihazına bağlandı. Çok fazla öksürmekten vücudundaki oksijen seviyesinin düştüğünü belirten Akkaya, "Tam iyi oluyorum diyorsun ama sonuç yine aynı'' diyerek durumu hakkında bilgi verdi.