Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek

Grammy ödüllü caz piyanisti Michel Camilo, CSO Ada Ankara'da konser verecek. 17-18 Aralık'ta Ankaralılarla buluşacak olan Camilo, ''Bu güzel salonda ve ilk kez Ankara'da performans sergilemeyi dört gözle bekliyorum. İnternette fotoğraflarına bakınca çok etkileyici görünüyor. Eminim akustikler harika olacak. Orada performans sergileyebilecek olmak gerçek bir onur, gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.