Moral konserleri verecek

Popçu Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında gerçekleştirdiği çadır kent ziyaretlerine devam ediyor. Akçıl, Adıyaman ve Osmaniye'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla birlikte depremzedelerle bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Akçıl, yanında getirdiği oyuncak ve çikolataları miniklere dağıttı. Depremzedeler için sahneye çıkacağını söyleyen Akçıl, "Yakın zamanda moral konserlerine başlıyorum. Deprem'den zarar görmüş tüm il ve ilçelere gidip vatandaşlarımıza moral olmaya devam edeceğiz" dedi.