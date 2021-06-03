Moda çekimlerini aratmıyor

Dilan Çiçek Deniz, Zorlu AVM'de görüntülendi. Trençkotu, maskesi ve gözlükleriyle tanınmakta güçlük çekilen oyuncu, moda çekimlerini aratmayan tarzıyla da görenlerin dikkatini çekti. Bir dondurma markasının reklam yüzü olan Dilan Çiçek Deniz, aldığı tepkilerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.