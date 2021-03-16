Miray'ın bambaşka dönüşü

Uzun süredir ortalıklarda görülmeyen genç oyuncu Miray Daner, önceki gün paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Oyuncu, fazla kilolarını vererek, yeni haliyle ara verdiği sosyal medyaya döndü. Hayatından üç beyazı çıkaran ve daha sağlıklı beslenmeye özen gösteren Daner, sporla desteklediği yeni beslenme düzeni sonrası bambaşka birine dönüştü. Bir deri bir kemik kalan genç oyuncunun yeni hali takipçilerinden tam not aldı.