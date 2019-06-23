Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu

Meryem Uzerli'ye şok! Güzel oyuncu, bu kez ilginç bir habere konu oldu. İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesi, Uzerli'nin fotoğrafını Rusya'daki bir aşk cinayeti haberinde kullanarak ağızları açıkta bıraktı. Habere göre 31 yaşındaki evli Vasily Mangoshvili, bir süredir 3 çocuklu Tatiana Mukhorotova ile yasak aşk yaşıyordu. Tatiana isimli kadın, Mangoshvili'ye karısından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi. Ancak genç adam, yasak aşkının teklifini reddedince ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit edildi. Mangoshvili de yasak aşkını öldürdü. Bu kan donduran haberde Meryem Uzerli'nin fotoğraflarının kullanılmasına ise bir anlam verilemedi. Bu duruma Uzerli'nin hayranları da sosyal medyada tepki gösterdi.

İNGİLİZLERDEN BÜYÜK GAF!

The Sun'ın Rusya'daki yasak aşk cinayeti haberinde Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin kullanılması "Ne alaka!" dedirtti..

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