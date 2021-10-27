Memleketini coşturdu

Zeynep Bastık İzmir'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Cocktail Festival'inin kapanışında sahne aldı. Bastık, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıcı, sahesinde iki farklı kostüm giydi. Bastık, konserinde rapçi Anıl Piyancı'yla birlikte seslendirdikleri 'Bırakmam Doğru Mu' adlı şarkısında düet yaptı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.