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27 Ekim 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 10:30:00

Memleketini coşturdu

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Zeynep Bastık İzmir'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Cocktail Festival'inin kapanışında sahne aldı.

Zeynep Bastık İzmir'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Cocktail Festival'inin kapanışında sahne aldı. Bastık, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıcı, sahesinde iki farklı kostüm giydi. Bastık, konserinde rapçi Anıl Piyancı'yla birlikte seslendirdikleri 'Bırakmam Doğru Mu' adlı şarkısında düet yaptı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Etiketler : Zeynep Bastık İzmir Cocktail Festival
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