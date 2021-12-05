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05 Aralık 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 08:00:00

Lodos çarpmasından koruyan tüyolar

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Sıklıkla baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler lodos dönemlerinde artış gösteriyor.

Sıklıkla baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler lodos dönemlerinde artış gösteriyor. Lodoslu günlerde hissedilen isteksizlik, keyifsizlik gibi diğer etkilerin ise lodosun taşıdığı pozitif iyonlardan kaynaklandığını söyleyen iddialar olsa da bu durumun geçici bir psikolojik etki olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Migren, sinüzit, astım gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerle çocuklar ve yaşlıların daha hassas olabileceği lodoslu havalarda birkaç küçük önlemle halk arasında lodos çarpması denen etkilerden korunmak mümkün" açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, lodos çarpmasından korunmak için şu önerilerde bulundu: "Mümkünse kuvvetli lodosa uzun süre maruz kalacak kadar dışarıda kalmayın. Bere veya şapkayla başınızı koruyun. İç ve dış mekânlarda ani ısı değişimlerinden kaçının. Bedensel ve fiziksel aktivitelerinize ara vermeyin."

Etiketler : Lodos çarpması Sıklıkla baş ağrısı halsizlik
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