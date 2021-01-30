Linet, Emrah'ın albümünde

Emrah’ın en sevilen şarkılarının bir araya geldiği albümde ‘Dön’ şarkısını seslendiren Linet, provalarda habercilerin sorularını yanıtladı. Projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Linet, şarkı seçimini kendisinin yaptığını söyledi. Linet, “Dillere pelesenk olmuş şarkıyı seçmek istemedim. ‘Dön’ şarkısına karar verdik” dedi.