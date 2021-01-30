30 Ocak 2021 Cumartesi 04:08:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 09:37:00
Linet, Emrah'ın albümünde
Şarkıcı Linet, Emrah'ın sanat hayatındaki 40. yıla özel olarak hazırlanan ‘Tribüte' albümü için stüdyoya girdi.
Emrah’ın en sevilen şarkılarının bir araya geldiği albümde ‘Dön’ şarkısını seslendiren Linet, provalarda habercilerin sorularını yanıtladı. Projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Linet, şarkı seçimini kendisinin yaptığını söyledi. Linet, “Dillere pelesenk olmuş şarkıyı seçmek istemedim. ‘Dön’ şarkısına karar verdik” dedi.