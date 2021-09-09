09 Eylül 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 14:30:00
Leyla Feray'dan samimi açıklama: Geçmişte hatalarım oldu
'İkimizin Sırrı' dizisiyle ekranda olan oyuncu Leyla Feray, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti.
Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu Leyla Feray, "Bugüne kadar her şeye yeniden başlıyorum dediğim bir devir olmadı. Elbette hatalar yaptım ancak onların da sebebini anlayıp, gerekli dersleri çıkarıp hayatıma öyle devam ettim. Bence her şeyin özüne inmek, kabullenmek ve affetmek gerek; öyle büyüyorsun" dedi.