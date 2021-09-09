"Geçmişte hatalarım oldu"

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu Leyla Feray, "Bugüne kadar her şeye yeniden başlıyorum dediğim bir devir olmadı. Elbette hatalar yaptım ancak onların da sebebini anlayıp, gerekli dersleri çıkarıp hayatıma öyle devam ettim. Bence her şeyin özüne inmek, kabullenmek ve affetmek gerek; öyle büyüyorsun" dedi.