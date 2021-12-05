Kızları için bir aradalar

Kızları için bir aradalar

'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'le bir araya geldi. Kaygılaroğlu, geçtiğimiz senelerde görüş ayrılığı yaşadıklarını söyleyerek anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı kendisi gibi oyuncu olan İşiten'le kızları Ada'nın doğum gününü birlikte kutladı. İkilinin kızları 5 yaşına bastı.