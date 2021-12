Sibel Can, Cahide Palazzo'da misafirlerine müzik şöleni sundu. Amor Gariboviç'in özel olarak İtalya'dan getirttiği ipek kadife kumaştan özenle hazırladığı tasarım elbisesiyle sahne alan Can, aralıksız 2.5 saat sahnede kaldı. Her sahnesine, repertuarından sahne düzenine ve kostümlerine kadar büyük bir titizlik ünlü sanatçı bu yılın modası olan kadifeyi tercih ederek modayı yakında takip ettiğini gösterdi.