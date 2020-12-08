08 Aralık 2020 Salı 15:32:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:13:00
Kıraç'tan tek başına 'Hayat'
Kıraç, Ekim ayında yayınladığı çalışmasının ardından “Hayat” adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Şarkıdaki tüm enstrümanları çalan Kıraç, aynı zamanda video çekimleri sırasında klibin yönetmenliğini de yine kendisi üstlendi. Şarkıcı, keyifli bir işe imza attıklarını aktardı.
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