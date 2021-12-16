Kickboks ile eridi

Oyuncu Pelin Karahan, Kıbrıs'ta rol aldığı dizinin çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a geldi. Oyuncu haftaya yapılacak film galası için kıyafet bakmaya geldiğini ve Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokurken en çok geride bıraktığı evlatlarını özlediğini söyledi. Oyuncu ayrıca ketojenik beslenme ve kickboks yaparak 48 kiloya düştüğünü anlattı. Daha çok sert sporları sevdiği için kickboksa başladığını ve Kıbrıs'tan döner dönmez sabahın erken saatlerinde antrenmana gittiğini belirten oyuncu, "Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz" dedi.