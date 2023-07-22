Kibariye'yle düet geliyor

Rapçi Eypio, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni çıkaracağı şarkısında Kibariye'yle düet yapacağını söyleyen Eypio, "Harika bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye abla bizi kırmadı. Yaparken de biraz endişeliydim ama kendisi şarkıyı harika okudu" dedi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan kadın voleybol takımının kendi şarkısı 'Naim' ile eğlenmesi ve kutlama yapması hakkında da konuşan rapçi, "Videouyu izleyince çok gururlandım. Başarılarını benim şarkımla kutlamalarında benim için ayrı bir gurur oldu" diye konuştu.