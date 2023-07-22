VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
Dış ticarette Türk bayraklı gemilerin kullanımı artıyor
Yargıtay, "eşinin mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisine sınırlama" isteyen kadını haklı buldu
Vatandaş Bilecik Belediyesine isyan etti: Biz faturaları Karasu Birliği'ne ödemiyoruz
Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisinin özel hesaba iadesine ilişkin esaslar belirlendi
Depremlerden etkilenen çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı
22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20:00

Kibariye'yle düet geliyor

ABONE OL

Kibariye'yle düet yapacağını söyleyen Eypio, "Harika bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye abla bizi kırmadı. Kendisi şarkıyı harika okudu" dedi.

Rapçi Eypio, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni çıkaracağı şarkısında Kibariye'yle düet yapacağını söyleyen Eypio, "Harika bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye abla bizi kırmadı. Yaparken de biraz endişeliydim ama kendisi şarkıyı harika okudu" dedi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan kadın voleybol takımının kendi şarkısı 'Naim' ile eğlenmesi ve kutlama yapması hakkında da konuşan rapçi, "Videouyu izleyince çok gururlandım. Başarılarını benim şarkımla kutlamalarında benim için ayrı bir gurur oldu" diye konuştu.

Etiketler : kibariye eypio düet
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Kenan şov

Kenan şov
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek
Yıllar sonra aynı sahnedeler

Yıllar sonra aynı sahnedeler
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü
Üçüncü çocuğa enerjim var

Üçüncü çocuğa enerjim var
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Evliliğe inancımı yeniden kazandım!
Aşıklar Ege'de

Aşıklar Ege'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX