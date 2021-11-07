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07 Kasım 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 12:00:00

Kadınlara destek olmak istiyor

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Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel'le Anadolu Efes basketbol takımının Zenit St. Petersburg'la maçını Yasemin – İzzet Özilhan çiftiyle birlikte izledi.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel'le Anadolu Efes basketbol takımının Zenit St. Petersburg'la maçını Yasemin – İzzet Özilhan çiftiyle birlikte izledi. Kadın haklarıyla alakalı çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurtdışına daha çok açılmak. Bu alanda çalışmalarım sürüyor. Aynı zamanda biraz daha doğayla alakalı pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

Etiketler : Kadınlara destek Kerem Bürsin Hande Erçel Anadolu Efes basketbol takımı
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