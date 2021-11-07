Kadınlara destek olmak istiyor

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel'le Anadolu Efes basketbol takımının Zenit St. Petersburg'la maçını Yasemin – İzzet Özilhan çiftiyle birlikte izledi. Kadın haklarıyla alakalı çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurtdışına daha çok açılmak. Bu alanda çalışmalarım sürüyor. Aynı zamanda biraz daha doğayla alakalı pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.