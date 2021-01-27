  • BIST
    1467
  • Dolar
    7,4005
  • Euro
    8,9691
  • Altın
    438,6280
İstanbul
0 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Genel Kurulu'nda birçok madde kabul edildi
İtalya'da mutluluk sarhoşu
Burçları neler bekliyor? İşte 28 Ocak günlük burç yorumları...
Fed faiz oranını değiştirmedi
Sağlık Bakanı Koca: 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlıyoruz
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sona erdi! Yazılı açıklama yapıldı
Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı
AB'den AstraZeneca'ya uyarı: 'İlk gelen malı alır' mantığını reddediyoruz
ABD merkezli askeri analiz dergisi, F-35'lerin zayıf taraflarını değerlendirdi
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak girişim
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
"Boran bir dakikadan az sürede atışa hazır!"
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den
İstanbul Publishing Fellowship yeniliklerle geliyor
Flaş erken seçim açıklaması
"Yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var"
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı: Harekete geçin!
IMF tahminini yükseltti... Türkiye daha çok büyüyecek
Meteoroloji'den son uyarı... İstanbul'da kar kapıya dayandı
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
27 Ocak 2021 Çarşamba 23:48:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 23:48:00

İtalya'da mutluluk sarhoşu

ABONE OL

Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. Son olarak taze aşıklar, önceki akşam yine objektiflere takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. 

Etiketler : Ferzan Özpetek can yaman Diletta Leotta
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi

Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
Yasmin Erbil'den olay açıklama!

Yasmin Erbil'den olay açıklama!
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı

Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'

'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda

Sera Kutlubey, Azra karakteri ile Hercai kadrosunda
Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti

Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi

İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi
Bebek'te aile saadeti

Bebek'te aile saadeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER