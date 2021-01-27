27 Ocak 2021 Çarşamba 23:48:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 23:48:00
İtalya'da mutluluk sarhoşu
Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. Son olarak taze aşıklar, önceki akşam yine objektiflere takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
- İtalya'da mutluluk sarhoşu
- Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
- Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
- Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
- Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
- Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı