İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

Türkiye'de reyting rekorları kıran, ödüllü dizi 'Elif'in başrol oyuncusu İsabella Güvenilir, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Yeşil Yapım'ın sahibi Özkan İpek, 'Elif'le 1204 bölümde yer alan Güvenilir'le 'Gözyaşları' adlı yeni bir dizi çekmek için kolları sıvadı. 150 bölüm olması planlanan dizinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. Yeşil Film'in yapımcısı olduğu 'Elif 'in 1204 bölümünün tamamı yurtdışında 45 ülkeye satılmıştı.