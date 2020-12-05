05 Aralık 2020 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:07:00
İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede
Popçu İrem Derici, iki şarkıdan oluşan ‘Senin Hastan' adlı maxi single ile listelerde en üst sıraya yerleşti.
3 veri şirketinin raporuna göre, İrem Derici'nin ‘Senin Hastan’ adlı maxi single 2’nci haftasında ulusal, yerel, bölgesel radyo kanalları ve televizyon müzik kanallarının en çok yayınladığı şarkı oldu.
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