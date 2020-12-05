İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

3 veri şirketinin raporuna göre, İrem Derici'nin ‘Senin Hastan’ adlı maxi single 2’nci haftasında ulusal, yerel, bölgesel radyo kanalları ve televizyon müzik kanallarının en çok yayınladığı şarkı oldu.