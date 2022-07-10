ınstagram'da bayram mesaisi!

Şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay'la birlikte çekildikleri poza, "Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. İyi bayramlar" notunu düştü.



Hadise, bayramı eşiyle ABD'de geçiriyor. Popçu, yayınladığı bir fotoğrafının altına, "Mutlu bayramlar" notunu düştü.

Sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir, oğlu Ömer Erol ve İdris Ali'yle aile karesine, "Ailece mutlu bayramlar dileriz" notunu düştü.

Sanatçı Gülben Ergen oğulları Atlas, Ares ve Güney'le verdikleri pozu, "Bayramlar, bayramlar, bayramlar" notuyla paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'le birlikte aile fotoğrafının altına, "Herkese mutlu bayramlar" yazdı.

Hülya Koçyiğit, yayınladığı fotoğrafa "Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim" notunu düştü.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve ailesiyle yaptıkları bayram kahvaltısı yayınladı.

Soner Sarıkabadayı eşi oğluyla tatile çıktı. Müzisyen, aile pozunun altına, "Sevdiklerinizi daha çok sevdiğiniz bir bayram olsun" yazdı.