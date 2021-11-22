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22 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00

İlk single heyecanı

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Pop müziğin yeni sesi Buse Kaptanoğlu, 'Eros' adını verdiği ilk şarkısıyla müzik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Pop müziğin yeni sesi Buse Kaptanoğlu, 'Eros' adını verdiği ilk şarkısıyla müzik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Faruk Özdemir ve Sercan Meral'in yapımcılığını üstlendiği single çalışmasının söz ve müziği Murat Sağır'a ait. Kaptanoğlu, bu çalışmayla büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kaptanoğlu, "Eros çok içime sinen bir şarkı oldu. Bomba gibi geliyoruz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Etiketler : İlk single heyecanı Eros Buse Kaptanoğlu
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