İl il gezecek

Oyuncu Pelin Karahan, Zorlu'da mutfak alışverişi yaptı. Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran ve Adem Türker'le birlikte yer aldığı 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyununun turneye çıkacağını söyledi. Güzel tepkiler aldığını belirten Karahan, "Yakın zamanda Türkiye turnesine çıkacağız" dedi. Oyuncu, yaz aylarında yeni bir sinema filmine başlayacağı da sözlerine ekledi.