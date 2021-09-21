‘İki Deli'den yüzyılın buluşması

Hande Yener ve Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da aynı sahneyi paylaştı. Gecede şarkılarıyla coşturan ikili, konser öncesinde kameraların karşısına geçti. Ortaç, Yener'e "Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun" derken Yener ise, "Sen kralsın" diye başlayarak, "Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum" dedi.