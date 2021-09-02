İbrahim'le sadece arkadaşız

Senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'le ilişkilerini noktaladıktan sonra adı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile anılan oyuncu Berrak Tüzünataç, yazılanları yalanladı. Geçen hafta sonu Emirgan'da bir mekânda Kutluay ile sarmaş dolaş eğlendikleri iddia edilen Tüzünataç, yaptığı açıklamada eski basketbolcuyla arkadaş olduklarını söyledi. Oyuncu, içlerinde İbrahim Kutluay, Serhat Teoman ve Leyla Feray'ın da olduğu arkadaş grubuyla iki yıldır görüşüp, vakit geçirdiklerini belirterek Kutluay'la birlikte olmadıklarını açıkladı.