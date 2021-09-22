Hadise çocuk istiyor

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, ilişkisini doludizgin yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, konserde seyircilere içini döktü. Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim" dedi. Anne olmak istediğini söyleyen Hadise, "İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" dedi.