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22 Eylül 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 12:00:00

Hadise çocuk istiyor

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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, ilişkisini doludizgin yaşıyor.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, ilişkisini doludizgin yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, konserde seyircilere içini döktü. Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim" dedi. Anne olmak istediğini söyleyen Hadise, "İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" dedi.

Etiketler : Oyuncu Kaan Yıldırım Mehmet Dinçerler Hadise
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