Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem
Şarkıcı Yonca Lodi, Instagram mesaj kutusuna gelen evlilik tekliflerine güldüğünü söyledi.
Şarkıcı Yonca Lodi, Instagram mesaj kutusuna gelen evlilik tekliflerine güldüğünü söyledi. Enes Hergüneş'in programına konuk olan Lodi, ilişkilerde en önem verdiği için şeyin güven olduğunu söyledi ve ekledi: ''Aşk her şeyi affetmez. Her türlü ilişkide güvenimin sarsılmasını asla affetmiyorum. Konu ne olursa olsun. Çok kredi veririm ama sonrasında asla tanımamışım gibi davranabilirim.''