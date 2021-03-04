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04 Mart 2021 Perşembe 09:47:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 13:01:00

Final pozu

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Hazal Kaya ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Elçin Afacan ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Benden Ne Olur?" adlı sinema filminin çekimleri bitti.

Hazal Kaya ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Elçin Afacan ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Benden Ne Olur?" adlı sinema filminin çekimleri bitti. Aslı Kızmaz'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosunu da Murat Kaman ile birlikte Aslı Kızmaz yazdı. Hazal Kaya ile Onur Tuna, setin son gününden karelerini 'final' diye paylaştı.

Etiketler : hazal kaya onur tuna benden ne olur
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