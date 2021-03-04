Final pozu

Hazal Kaya ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Elçin Afacan ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Benden Ne Olur?" adlı sinema filminin çekimleri bitti. Aslı Kızmaz'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosunu da Murat Kaman ile birlikte Aslı Kızmaz yazdı. Hazal Kaya ile Onur Tuna, setin son gününden karelerini 'final' diye paylaştı.