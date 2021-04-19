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19 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 15:00:00

Feyza'ya gönderme yaptı

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Eşi Feyza Aktan ile velayet davası devam eden Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak yaşadığı zor günlere gönderme yaptı.

Eşi Feyza Aktan ile velayet davası devam eden Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak yaşadığı zor günlere gönderme yaptı. Aktan ile karşılıklı olarak birbirlerine suçlamalarda bulunan Deniz, baba-oğul fotoğrafının altına "Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz" notunu düştü.

Etiketler : feyza aktan özcan deniz kuzey
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