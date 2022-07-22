Fener'e tam destek

Fenerbahçe yeni sezon formalarını ünlü isimlerin katılımıyla tanıttı. Puma'nın forma sponsoru olduğu Fenerbahçe'nin gecesine Tülin Şahin, Acun Ilıcalı, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu katıldı. Video mapping ve dans gösterileri ile renklenen etkinlikte, ünlü oyuncuların gerçekleştirdiği görsel şov büyük ilgi çekti. Gecede Ece Seçkin sahne aldı. Seçkin, sarı-lacivertli taraftarlarla özdeşleşmiş İngilizce bir şarkının şovu için özel olarak hazırlandı.