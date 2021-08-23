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23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00:00

Eşkıya'dan Yargı'ya transfer

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Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, üç sezondur rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden ayrıldı.

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, üç sezondur rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden ayrıldı. Yapımda Tufan karakterini canlandıran oyuncu, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Yargı isimli diziye geçiş yaptı. Oyuncunun canlandıracağı karakter merak konusu oldu.

Etiketler : Hüseyin Avni Danyal 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tufan karakteri Pınar Deniz
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