Eşkıya'dan Yargı'ya transfer

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, üç sezondur rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden ayrıldı. Yapımda Tufan karakterini canlandıran oyuncu, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Yargı isimli diziye geçiş yaptı. Oyuncunun canlandıracağı karakter merak konusu oldu.