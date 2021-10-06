Eski eşler aynı filmde

Ulaş İnan Torun ile Algı Eke boşandıktan sonra ilk kez 'Yalancı Şahit' adlı filminde bir araya geliyor. Torun, 1,5 yıl evli kaldığı Eke'den boşandıktan sonra "Bir aylık sevgiliyken evlilik kararı aldık, daha sonra fikir ayrılıkları yaşadığımızı gördük. Algı hep çok saygı duyduğum, hayatıma güzellikler katacak bir olacak" demişti. Çekimlerine başlanan filmde ayrıca Halil Söyletmez, Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimler rol alıyor.