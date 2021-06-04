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04 Haziran 2021 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 12:03:00

Erkal'ın hayatı beyazperdede

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2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatı film oluyor.

2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatı film oluyor. Erkal'ın eşi Filiz Erkal, film için yapım şirketiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Eylül ayı gibi çekimlerin başlayacağını belirten Erkal, ayrıca merhum eşinin 30 şarkısından oluşan albümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Albümde Demet Akalın ve Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçı yer alacak.

Etiketler : ibrahim erkal yıldız tilbe demet akalın filiz erkal
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