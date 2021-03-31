  • BIST
    1399.48
  • Dolar
    8,3327
  • Euro
    9,8399
  • Altın
    451,1630
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AYM'den Gergerlioğlu kararı: Talebi reddedildi
Normalleşme desteği devreye giriyor
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!
Biden'a "sözde soykırım" baskısı
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak
CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş
SpaceX'in Mars projesi Starship'ten kötü haber!
"Türk polisine koskoca bir alkış" deyip duyurdu
Fazıl popülaritemizi kullanmaya çalışıyor
İşte Lily bebek
Engin ile artık eşitiz!
O sözler bana ait değil
Sosyal medyada 'sahte benlik' tehlikesi
İdrarda köpürme böbrekte sorunun habercisi
Egzersiz sonrası ağrı 24 saatte geçmezse dikkat!
Günlük Burç Yorumları
Sağlıklı yemek tabağının olmazsa olmazları
Bakan Koca: Yerli aşı ve sprey son aşamada
Beyaz Saray: DSÖ'nün Kovid-19 raporu elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun
Turkcell ana sponsorluğundaki Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluştu
Koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi
Türkiye'de bugün 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı
Özgürlük asansörü
31 Mart 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 10:00:00

Engin ile artık eşitiz!

ABONE OL

Yıllar sonra Engin Akyürek ile 'Sefirin Kızı' adlı dizide buluşan Tuba Büyüküstün, rol arkadaşının Instagram hesabı açmasıyla derin bir nefes aldı.

Yıllar sonra Engin Akyürek ile 'Sefirin Kızı' adlı dizide buluşan Tuba Büyüküstün, rol arkadaşının Instagram hesabı açmasıyla derin bir nefes aldı. Hayranları tarafından sürekli Akyürek ile fotoğaf paylaşılması beklenen oyuncu, artık bu mesajların Engin Akyürek'e de atılmasını rica etti. Oyuncu, ''Instagram hesabı açarak beni bu sorumluluktan kurtardı Engin. Artık eşitiz.'' dedi.

Etiketler : Engin Akyürek Sefirin Kız Tuba Büyüküstün
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
Hayatımız gösterişli değil normal

Hayatımız gösterişli değil normal
Suç dizisinde doktor

Suç dizisinde doktor
‘Yana Yana' heyecanı

‘Yana Yana' heyecanı
Kişisel gelişim için ADB'de

Kişisel gelişim için ADB'de
Üvey abimle konuşmuyoruz

Üvey abimle konuşmuyoruz
Film heyecanı

Film heyecanı
Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

Türkiye güzelinin kalbini Murat çaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER