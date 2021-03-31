Engin ile artık eşitiz!

Yıllar sonra Engin Akyürek ile 'Sefirin Kızı' adlı dizide buluşan Tuba Büyüküstün, rol arkadaşının Instagram hesabı açmasıyla derin bir nefes aldı. Hayranları tarafından sürekli Akyürek ile fotoğaf paylaşılması beklenen oyuncu, artık bu mesajların Engin Akyürek'e de atılmasını rica etti. Oyuncu, ''Instagram hesabı açarak beni bu sorumluluktan kurtardı Engin. Artık eşitiz.'' dedi.