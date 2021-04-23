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23 Nisan 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 17:30:00

En çok Ebru arandı

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'Hercai'de oynayan Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu.

'Hercai'de oynayan Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu. Hem basketbolcu Cedi Osman ile olan arkadaşlığı hem de rol aldığı diziyle magazinden düşmeyen Şahin'in Türkiye dışında dünya çapında da geniş hayran kitlesi var.

Etiketler : ebru şahin google google trend arama
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