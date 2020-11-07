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07 Kasım 2020 Cumartesi 11:59:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 11:59:00

Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener

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20. yılını Carpe Diem adlı yeni albümüyle kutlayan Hande Yener, ekimi birincilikle kapattı.

Şarkıcı Hande Yener, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’da geçen ayın en çok dinlenenler listesinde ilk sırada yer aldı. Synth-pop, house, R&B ve elektronik türlerinin yer aldığı Carpe Diem, dönem içinde en iyi çıkış yakalayan proje oldu.

Etiketler : Carpe Diem albüm Hande Yener proje dijital müzik plartformu Muud
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