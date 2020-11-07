Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener

Şarkıcı Hande Yener, Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’da geçen ayın en çok dinlenenler listesinde ilk sırada yer aldı. Synth-pop, house, R&B ve elektronik türlerinin yer aldığı Carpe Diem, dönem içinde en iyi çıkış yakalayan proje oldu.