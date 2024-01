Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Şarkıcı Ebru Polat, Hakan Peker'in 90'lı yıllara damga vuran "Ateşini Yolla Bana" isimli şarkısını yeniden yorumladı. Grand Müzik etiketiyle Hayrettin Güneş yapımcılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan çalışması için Ebru Polat, yapay zeka destekli klip çekti. Polat "Türkiye'de ilk kez bu yöntemle klip çeken kişi oldum, müzik dünyasında bir ilki gerçekleştirdim. İnsanlar daha yapay zeka ile fotoğrafları düzeltmeye çalışırken biz komple klibi çektik. Böyle bir şeyin eşi benzeri yok" dedi. Müzik dünyasının sayesinde uzay çağına geçtiğini belirten Ebru Polat 'Pardon ilk kez Mustafa Topaloğlu ile uzay çağına geçmiştiniz ikinci benim. Hazır olun uzay çağına geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Müzikte kalite düştü mü sorusu üzerine Ebru Polat "Kalite şekil değiştirdi, belki de istekler şekil değiştirdi. Rap şu anda revaçta, popun eski alıcısı yok" dedi. Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlar hakkında da konuşan Ebru Polat "Eskiden dekolte giyinip fotoğraflar paylaşıyordum eleştiri alıyordum ama artık daha sadeleştim, neden eleştiriliyorum anlamıyorum" dedikten sonra Hadise'ye taş attı. Hadise'nin önceki gün paylaştığı derin dekolteli fotoğrafları hatırlatan Ebru Polat "Hadise maşallah bize örnek oluyor. Bende çıkartacağım üstümdekileri ben de öyle paylaşımlar yapacağım. Bizden öncekileri örnek alıyoruz kendimize Gülşen ve Hadise böyle yaparsa biz de ardından gideriz. Güzel bir durum yakışan cesaret edebilen giysin, bende giyeceğim ben de seksi pozlar vereceğim" diye konuştu.

AVUKATLIĞINI YAPMAMI İSTEYEN ÇOK ÜNLÜ VAR

Kendi kulvarında rakibi olmadığını dile getiren Ebru Polat, "Biliyorsunuz ben avukatım, hukuka hakimim ve ticaret de yapıyorum. E ticaret ile uğraşıyorum tüm dünyaya ürünlerim gidiyor, güzellik merkezlerim var, bir yandan konserler bir yandan albüm hazırlıkları. Kimse benim rakibim olamaz ben bir çok iyi birden başarıyla yürütüyorum" dedi. Avukatlık mesleğini yapmadığını hatırlatan Polat "Ünlüler dünyasından o kadar çok kişiden 'avukatım olur musun' teklifi aldım ve alıyorum ki bazen şaşırıyorum. Zaman zaman mesleğime dönmek istediğim oldu ama ben ticaret insanıyım, kafam ticarete daha iyi çalışıyor. Avukatlık mesleğini yapmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

AÇ KALSAM SEVİNİRLER

Müzik dünyasında sahnelerin engellendiği tartışmaları hakkında fikri sorulan Ebru Polat "Yeni bir şey değil ki her zaman için büyük balık küçük balığı yutuyor. Şu piyasada aç kalsam sevinecek çok kişi var. Birileri bazen çıkıp isyan ediyor ekmeğim elimden alınıyor, işlerimin önü kesiliyor diye ama büyük balıklar her zaman gemilerini yürütüyor. Onlara bir şey olmuyor. Ama artık sosyal medya var. Orada bir yayın yapıyorsun her şeyi herkes duyuyor" dedi. Güzellik sektörünün daha tehlikeli olduğunu söyleyen Polat "İnanın güzellik sektöründe daha büyük ayak oyunları dönüyor. Sanat camiası güzellik salonlarından daha masum kaldı" şeklide konuştu.