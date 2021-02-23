Dünya onları konuştu
'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün hayranları, 36'dan fazla ülkede attıkları sosyal medya mesajlarıyla dünya gündemine girmeyi başardı.
'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün hayranları, 36'dan fazla ülkede attıkları sosyal medya mesajlarıyla dünya gündemine girmeyi başardı. Dizi hayranları attıkları tweetlerle; Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Şili, Arjantin, Filipinler, ABD, İspanya, Hindistan, Polonya, İran, Brezilya, Latin Amerika, Kanada, Fransa, Suudi Arabistan, Endonezya, Avustralya, İngiltere, Libya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede en çok konuşulanlarda yer aldı. Fanlar tarafından paylaşılan #EnginAkyürek, #TubaBüyüküstün, #KoşulsuzdestekSK etiketleri, 100 binin üzerinde paylaşım aldı.