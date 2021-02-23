Dünya onları konuştu

'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün hayranları, 36'dan fazla ülkede attıkları sosyal medya mesajlarıyla dünya gündemine girmeyi başardı. Dizi hayranları attıkları tweetlerle; Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Şili, Arjantin, Filipinler, ABD, İspanya, Hindistan, Polonya, İran, Brezilya, Latin Amerika, Kanada, Fransa, Suudi Arabistan, Endonezya, Avustralya, İngiltere, Libya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede en çok konuşulanlarda yer aldı. Fanlar tarafından paylaşılan #EnginAkyürek, #TubaBüyüküstün, #KoşulsuzdestekSK etiketleri, 100 binin üzerinde paylaşım aldı.