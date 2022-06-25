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25 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00

Düğün Türkiye'de olacak

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Basketbolcu nişanlısı Cedi Osman'la ABD'de düğün yapacakları iddia edilen Ebru Şahin, "Biz de gazetelerden öğrendik" dedi.

Basketbolcu nişanlısı Cedi Osman'la ABD'de düğün yapacakları iddia edilen Ebru Şahin, "Biz de gazetelerden öğrendik" dedi.

'Destan' dizisinde savaşçı bir karakter olan 'Akkız'ı canlandıran oyuncu Ebru Şahin'i düğün heyecanı sardı. NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman'la nişanlı olan oyuncu, 7 Temmuz'da Çeşme'de nikâh masasına oturacak. Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Düğün alışverişi yaptığını belirten Şahin, "Tüm hazırlıkları hallettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz" dedi. Şahin, nişanlısı Cedi Osman'la birlikte Amerika'da düğün yapacakları iddiaları hakkında konuştu. Oyuncu, "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" açıklamasında bulundu.

Etiketler : cedi osman ebru şahin düğün
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