Doğum için gün sayıyor

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, anne olmak için sabırsızlanıyor. Doğum için gün sayan oyuncu, oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanıyor. Zenginer, sosyal medyadan karnı burnunda fotoğrafını yayınladı. Ayna karşısında poz veren oyuncu, gönderisine, "Son günler" notunu düştü. Oyuncunun hayranları "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah" yorumlarında bulundu.