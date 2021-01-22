Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı

Karantina günlerinde ev düzenlemeye vakit ayırdığını söyleyen Derya Şensoy, kitaplarını ve diğer eşyalarını renklerine göre dizdiğini belirtti. Oyunculukta başına gelen komik olaylardan da bahseden Şensoy: “Çakallarla Dans 3 filminin ilk sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile kayalıklarda oturuyorduk. Motor denildiği zaman ayağımı kayalıklara soktum ve neredeyse denize düşüyordum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı” dedi.

