Derya Şensoy'dan Çakallarla Dans 3 itirafı: Az kalsın kayalıklardan düşüyordum
Derya Şensoy, ‘Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programına katıldı.
Karantina günlerinde ev düzenlemeye vakit ayırdığını söyleyen Derya Şensoy, kitaplarını ve diğer eşyalarını renklerine göre dizdiğini belirtti. Oyunculukta başına gelen komik olaylardan da bahseden Şensoy: “Çakallarla Dans 3 filminin ilk sahnesinde Murat Akkkoyunlu ile kayalıklarda oturuyorduk. Motor denildiği zaman ayağımı kayalıklara soktum ve neredeyse denize düşüyordum. Murat Akkoyunlu beni kurtardı” dedi.