VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arap ülkeleri, BM'nin Sudan'da ramazanda ateşkese ilişkin karar tasarısından memnun
Biden, Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini ifade etti
CHP adayı fırçayı yedi, DEM'den özür diledi
İmamoğlu'na 'metro' cevabı: İBB'nin resmi sitesi bile beceriksiz başkanı yalanlıyor
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor, gemi trafiği askıya alındı
Kızı için gün sayıyor
10 Mart 2024 Pazar 07:59:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 07:59:00

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

ABONE OL

Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'nun kendisini güçlendirdiğini söyledi.

Oyuncu Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'nun kendisini güçlendirdiğini söyledi. Eşinin sayesinde kendine güven kazandığını belirten Baysal, "Ben kendine çok güvenen birisi değildim. Barış sayesinde kendimi buldum. Bana çok destek oldu, beni güçlendirdi. Ben çalıştıkça da kendi gücümün farkına vardım. Hayatımıza birbirini aşağıya çeken insanlar değil de birbirini yücelten insanlar almamız gerektiğine karar verdik" dedi.

Etiketler : deniz baysal oyuncu barış yurtçu
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Nişanlandılar

Nişanlandılar
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX