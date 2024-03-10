Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Oyuncu Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu'nun kendisini güçlendirdiğini söyledi. Eşinin sayesinde kendine güven kazandığını belirten Baysal, "Ben kendine çok güvenen birisi değildim. Barış sayesinde kendimi buldum. Bana çok destek oldu, beni güçlendirdi. Ben çalıştıkça da kendi gücümün farkına vardım. Hayatımıza birbirini aşağıya çeken insanlar değil de birbirini yücelten insanlar almamız gerektiğine karar verdik" dedi.