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21 Haziran 2019 21:25 | Cuma

Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi

Tolga Aslan'ın haberine göre; Basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, ikinci kez nikah masasına oturarak iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.

Tolga Aslan

Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken, geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına dün akşam Kuruçeşme'deki bir otelde oturdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koydığı nikahta Demet Şener'in şahidi Beyhan Bağış, Cenk Küpeli'nin şahidi Lal Cander oldu. 30 kişilik düğünde ünlü mankenin gelinlik tercihi Eda Güngör olurken,  Cenk Küpeli özel dikim damatlık giydi. Ünlü çift İtalya'da balayı yapacak.

'DOĞRU KARAR VERDİĞİMİZE EMİNİZ'

Demet Şener ilk açıklamasında "Çok teşekkürler. Çok mutluyuz. Bugün güzel günümüz. İnşallah ömür boyu bu güzel günü yaşarız. Aslında çok soruyorudnuz bize 'Ne zaman evleneceksiniz?' diye. Biz her zaman aramızda konuşuyorduk bu konuyu. Biz çok keyifliyiz. Doğru karar verdiğimize eminiz. Beklemeye gerek duymadık. İnsan ilk tanıştığında doğru insanı bulduğunu anlıyor. Çok küçük bir törenle nikahımız kıyıldı" dedi.

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