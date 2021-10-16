Şarkıcı, Yonca Evcimik bir törende ödül alan Demet Akalın'ı eleştirdi. 2. Sayfa'ya konuşan Evcimik, popçunun bir gecede 'Toplumsal Duyarlılık Ödülü'nü almasıyla alakalı, "Ödül vermek için uydurulmuş bir şey bence. Kimse boş gitmesin diye ödül vermişler" ifadelerini kullandı.