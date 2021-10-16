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16 Ekim 2021 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 19:30:00

Demet Akalın'a Yonca Evcimik taş attı: Boş gitmesin diye ödül vermişler

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Gülben Ergen'le yardım polemiği yaşayan Demet Akalın'a Yonca Evcimik taş attı.

Şarkıcı, Yonca Evcimik bir törende ödül alan Demet Akalın'ı eleştirdi. 2. Sayfa'ya konuşan Evcimik, popçunun bir gecede 'Toplumsal Duyarlılık Ödülü'nü almasıyla alakalı, "Ödül vermek için uydurulmuş bir şey bence. Kimse boş gitmesin diye ödül vermişler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : gülben ergen yonca evcimik demet akalın magazin haberleri
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