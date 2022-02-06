Geçtiğimiz sene ikinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya boşanma davası açan Sinan Akçıl, bir dönem aşk yaşadığı Hadise'yle ilgili konuştu. Popçunun nişanlısı Mehmet Dinçerler için övgü dolu sözler kullanan Akçıl, "Çok düzgün bir çocuk. Çok yakışan bir çift oldular. Bana ne demek düşer, 10 yıl geçmiş yani" dedi.