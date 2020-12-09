09 Aralık 2020 Çarşamba 10:32:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 10:32:00
'Canavarlar' kısa filmi festivalin gözdesi
Bez Bebek dizisiyle küçük yaşta setlerde yer alan Asena Keskinci'nin oynadığı 'Canavarlar' kısa filmi, yurtiçi ve yurtdışı festivallerinde büyük ses getirdi.
Erkek arkadaşının ölümüyle kendisini isyan içinde bulan genç bir kızın iç dünyasıyla yüzleşmek zorunda kalmasın anlatan proje, İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, Reel Youth Film Festivali, Newark Film Festivali ve İstanbul Golden Fest'ten ödüllerle döndü.
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