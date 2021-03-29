Can 4 yaşında

Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Pelin Karahan, oğlu Can'ın 4. yaşını evde aile arasında gerçekleşen mini bir partiyle kutladı. Evin kış bahçesini oğlunun seveceği şekilde süsleyen Pelin Karahan, anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktardı. Karahan'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.