09 Kasım 2020 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:34:00
Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak
Kovid-19 testi pozitif çıkan Çağla Demir, evdeki tedavisinden son durumu paylaştı.
2 gün sonra karantinasının biteceğini söyleyen oyuncu Çağla Demir, "8 gündür evdeyim her şey güzel. İnsanın kendi kendini dinlemesi çok güzel bir süreç. En azından benim adıma. Son 2 gün… Sonra dışarı çıkıp ormana gideceğim. Hastalığım çok zorlamadı ama iyi idare ettim’’ dedi.
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