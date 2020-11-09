Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak

2 gün sonra karantinasının biteceğini söyleyen oyuncu Çağla Demir, "8 gündür evdeyim her şey güzel. İnsanın kendi kendini dinlemesi çok güzel bir süreç. En azından benim adıma. Son 2 gün… Sonra dışarı çıkıp ormana gideceğim. Hastalığım çok zorlamadı ama iyi idare ettim’’ dedi.