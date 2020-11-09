  • BIST
    1243
  • Dolar
    8,1594
  • Euro
    9,6448
  • Altın
    492,9960
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı
BAE'ye (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye uyarı: Savaş suçlarına ortak olmayın
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
Hande Doğandemir'den engelleri ortadan kaldıracak bağış isteği
Betül Demir'den iddialı açıklama! Kasımı ‘Toz Duman'a katacak
Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızdan vazgeçmemizi kimse beklemesin
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Kocaeli'de aile kavgası kanlı bitti
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi politikamızın esası istihdamın artırılması
İbrahim Kalın Al Jazeera için yazdı! İşte Avrupa'nın Müslüman sorunu
Esnek çalışma düzenlemesinde iki madde geri çekiliyor
Başkan Erdoğan'dan zafer telefonu
Sosyal medya Aliyev'in o sözlerini konuşuyor: Ne oldu Paşinyan?
Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Milli Savunma Bakanlığı kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Karabağ hakkında itiraf gibi sözler
"Anlaşmayı basından öğrendim"
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Aliyev'den zafer açıklaması: Sıçan gibi anlaşmayı imzalayacak
09 Kasım 2020 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:34:00

Çağla Demir son durumu paylaştı! Karantina bitsin, ormana koşacak

ABONE OL

Kovid-19 testi pozitif çıkan Çağla Demir, evdeki tedavisinden son durumu paylaştı.

2 gün sonra karantinasının biteceğini söyleyen oyuncu Çağla Demir, "8 gündür evdeyim her şey güzel. İnsanın kendi kendini dinlemesi çok güzel bir süreç. En azından benim adıma. Son 2 gün… Sonra dışarı çıkıp ormana gideceğim. Hastalığım çok zorlamadı ama iyi idare ettim’’ dedi.

İki yıl aradan sonra ilk sahne

İki yıl aradan sonra ilk sahne
Elimden gelen yardımı yaptım

Elimden gelen yardımı yaptım
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım
Bebek heyecanı

Bebek heyecanı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı
Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu

Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu
İki taraflı yalanlama

İki taraflı yalanlama
Vefa kavramı yok olmuş

Vefa kavramı yok olmuş
Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER