"Bize hiç yardım edilmedi"

KKTC'ye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tahliye edildi. İstanbul'a dönen orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi! Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor!" dedi. İzgi bir arkadaşlarının hâlâ orada hapiste olduğunu sözlerine ekledi.

100 BİN LİRA GÖNDERDİM



Orkestrası ve ailerinden gelen tepkiler karşısında Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım. Kırgınlık değil, kızgınlık." Orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi.