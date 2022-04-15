Boşanmaktan vazgeçtiler

Manken Güzide Duran'ın, eşi Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu. Çıkan haberlerin ardından suskunluklarını koruyan çiftin evliliklerindeki kara bulutlar çabuk dağıldı. İki çocuk annesi olan Duran'dan, eşiyle birlikte sevgi dolu bir paylaşım geldi. Kötü günleri geride bırakarak, 15. evlilik yıldönümlerini kutlayan ikili, mutluluklarını Instagram'dan sergiledi. Duran, fotoğrafın altına "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıldönümleri aşkım..." notunu düştü.